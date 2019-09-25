Москва, , 04:21 — REGNUM Министерство культуры России категорически возражает против распространения в СМИ информации о планах якобы ограничить число китайских туристов, посещающих государственный музей-заповедник «Царское село». Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

По словам директора музея Ольги Таратыновой, приведенным в заявлении, музей «переживает коллапс, вызванный наплывом туристов» и не способен вместить всех желающих. В общем потоке гостей китайские туристы составляют 60−70%.

Минкультуры подтверждает сложности, возникающие с доступностью переполненного музея, прежде всего Екатерининского дворца, для приезжающих из регионов граждан России. Но заявляет, что об ограничении доступа в музей для туристов из Китая речи не идет.

«Китайские туристы, представляющие страну — стратегического партнера РФ, являются желанными гостями в музее», — утверждается в заявлении.

Недоступность собственного культурного наследия для граждан России и очереди до четырех часов для гостей из Китая недопустимы. Поэтому, как подчеркивается в тексте, перед директором «Царского села» и Департаментом музеев поставлена задача «разработать систему мер по грамотному регулированию туристских потоков».

Минкультуры России просит СМИ руководствоваться в своих материалах официальной позицией.

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