Бишкек, , 03:52 — REGNUM Сейчас в тюрьмах и колониях Киргизии отбывают наказание 360 осужденных иностранных граждан. До конца текущего года и в ближайшие пять лет 204 из них выйдут на свободу. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Для их выдворения из страны из бюджета необходимо будет дополнительно выделить около 2 млн 467 тысяч сомов (2 млн 259 тысяч рублей).

Из этой суммы потребуется в 2019 году — более 590 тысяч сомов (541 тысяча рублей), в 2020 году — около 532 тысяч сомов (487 тысяч рублей), в 2021 году — более 508 тысяч сомов (465 тысяч рублей), 2022 году — около 366 тысяч сомов (335 тысяч рублей), в 2023 году — свыше 242 тысяч сомов (222 тысячи рублей) и в 2024 году — около 228 тысяч сомов (более 208 тысяч рублей).