Абакан, , 03:24 — REGNUM В Хакасии ещё два района — Бейский и Боградский — начали убирать пшеницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Всего на сегодняшний день в регионе скошено 11 358 га, намолочено 23 152 тонны при средней урожайности в 20,5 ц\га.

План по уборке пшеницы в Хакасии к 24 сентября выполнен на 31%. Продолжается также уборка других культур.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре власти Хакасии заявили, что продолжающуюся уборочную кампанию серьёзно осложняет дождливая погода.

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