Москва, , 03:27 — REGNUM Проект федерального закона, позволяющего знать о животных все — регламентирующего ведение их реестра, будет внесен Министерством сельского хозяйства России на рассмотрение правительства в октябре, сообщает газета «Известия».

Телёнок

Вопрос об ускорении разработки закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних животных депутаты Госдумы намерены поднять 25 сентября, в ходе парламентского часа с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

«Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками. Нужно, чтобы всё это было прописано в законе, и он был прямого действия», — привела газета мнение первого заместителя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова.

По предварительной информации, проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», в котором вопросы маркировки и учета животных должны быть решены, будет направлен Минсельхозом в правительство РФ уже в октябре.

Подчеркивается, что учет животных будет осуществляться специалистами Госветслужбы и аттестованными специалистами безвозмездно и будет направлен только на обеспечение безопасности людей.