Хабаровск, , 03:10 — REGNUM По тревоге в пригороде Хабаровска было поднято инженерное соединение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Военнослужащие инженерно-сапёрной бригады Восточного военного округа вышли в районы боевого применения, где произвели работы по оборудованию побережья: с использованием тяжелой техники на берегу Амура были построены оборонительные позиции для крупной группировки войск.

Специальные машины минирования создали перед оборонительными позициями минное поле, другая группа в другом районе произвела проделывание проходов в условном минном поле.

Как сообщало ИА REGNUM, в учебных центрах Восточного военного округа курсы «выживания» успешно прошли 200 военнослужащих-женщин, поступивших на военную службу по контракту.