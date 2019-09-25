Большой Камень, Приморский край, , 02:35 — REGNUM Общая готовность Приморья к отопительному периоду приближается к 100%, исключение составляет лишь город Большой Камень, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Источник в администрации города Большой Камень сообщает, что по данным, озвученным на городской комиссии по подготовке к отопительному сезону, из десятка котельных, отапливающих город в холодное время, фактически к отопительному периоду готова лишь одна, на всех остальных проводятся ремонтные работы, так как из-за поздно проведённых администрацией города конкурсов, закупленное оборудование стало поступать только сейчас.

В частности, только на днях начался ремонт систем первого и второго контуров центральной котельной, замена магистральных труб.

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Ранее постановлением главы администрации Большого Камня Александра Андрюхина, был расторгнут договор с теплоснабжающей организаций «Теплоком», чьи функции по обогреву города были переданы МУП «Горхоз», не имеющей соответствующих компетенций.

Общественность города крайне обеспокоена очевидными предпосылками к срыву отопительного периода, что выражается резкой критикой городских властей в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов обратил внимание мэра Большого Камня Александра Андрюхина на отсутствие результатов работы по плану социального развития города, в котором реализуется проект федерального значения.