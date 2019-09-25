Москва, , 01:37 — REGNUM Слухи о том, что дочери Анастасии Заворотнюк предлагали крупную сумму для участия в телешоу по поводу состояния здоровья её матери, — это фейк.

Об этом Анна Заворотнюк сообщила в соцсети, пишет «Телепрограмма»:

"Ответственно заявляю, что «новость» о том, что мне предлагалась многомиллионная сумма за выступление в программе Андрея Малахова — фейк. Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались».

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери. Якобы ей предлагали за участие в программе Малахова 15 миллионов рублей.

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