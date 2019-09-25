Москва, 25 сентября 2019, 01:37 — REGNUM Слухи о том, что дочери Анастасии Заворотнюк предлагали крупную сумму для участия в телешоу по поводу состояния здоровья её матери, — это фейк.
Об этом Анна Заворотнюк сообщила в соцсети, пишет «Телепрограмма»:
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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери. Якобы ей предлагали за участие в программе Малахова 15 миллионов рублей.
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