Москва, 25 сентября 2019, 01:16 — REGNUM О проблемах с доступом российских туристов в «Царское село» из-за популярности у иностранцев заявила директор музея-заповедника Ольга Таратынова на заседании в Минкультуры РФ.
Обсуждая концепцию развития музея, директор учреждения рассказала о росте популярности «Царского села» у туристов. В частности, в минувшем году в музее побывали четыре миллиона туристов.
Самой популярное место — это Янтарная комната в Екатерининском дворце. Однако дворец одновременно могут посетить только 800 человек, и вход в результате приходится ограничивать.
Отмечается, что в основном иностранные туристы — это гости из Китая. Директор музея добавила, что поток иностранцев нужно регулировать.
Напомним, на посвящённом концепции развития «Царского села» заседании в Минкультуры РФ, которое состоялось 24 сентября, присутствовал также директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
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