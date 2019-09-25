Махачкала, , 00:49 — REGNUM Поддержать инициативных женщин Дагестана образовательной программой решили в республике Дагестан. О запуске для них пятидневного обучающего модуля по основам ведения бизнеса сообщается на сайте республиканского Агентства по предпринимательству и инвестициям.

Центр поддержки предпринимательства организует обучение в два потока. Первый уже проходит с 23 по 27 сентября. Второй будет работать с 30 сентября по 4 октября.

Планируется научить потенциальных бизнес-леди навыкам отбора бизнес-идей и предварительного расчета проекта, выбора наиболее оптимальной организационно-правовой формы ведения бизнеса, познакомить с принципами делового общения и «навыками спонтанной самопрезентации».

Как подчеркивается в сообщении, «подходы, методы, которые применяются в бизнесе женщинами, принципиально отличаются от устоявшихся в маркетинге стереотипов», поэтому феномен женского предпринимательства требует максимального изучения и продвижения. По мнению организаторов, для женщин естественно возглавлять бизнес, который «прочно связан со здоровьем, семейными ценностями, красотой, детьми и образованием».

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