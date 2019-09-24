Саранск, , 23:07 — REGNUM В Мордовию за счет средств федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок поступило 130,138 тыс. доз гриппозной вакцины для иммунизации взрослых, что составляет около 43,5% от заявленного числа. Для вакцинации детей поступило около 43,1% от заявки, что составляет 45,396 тыс. доз, сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по республике.

Вакцинация детей и взрослых началась еще в последние дни августа. До настоящего момента привито около 19,3% от общей численности населения региона.

Всего в республику поступит более 299 тыс. доз вакцин для взрослых и более 105 тыс. доз для детей.

За неделю с 16 по 22 сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла по сравнению с предыдущей неделей на 31,6%, при этом показатели заболеваемости находятся ниже уровня эпидпорога на 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошлого эпидсезона в республике ОРВИ и гриппом переболели более 65 тыс. человек или более 8% от общей численности населения. При этом привито было около 49% жителей республики.