Йошкар-Ола, , 22:11 — REGNUM В Марий Эл планируют привить против гриппа более 308 тыс. человек, что составляет около 45% от совокупного населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

До настоящего момента в регион поступило 43% от заявленного объема вакцин. Прививка, поступившая в Марий Эл, включает актуальные штаммы А/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm; А/Kansas/14/2017 (H3N2); B/Colorado/.

Отмечается, что за счет средств федерального бюджета прививки получают граждане в так называемых группах риска: дети до 6 месяцев, школьники, студенты сузов и вузов, медики, работники транспорта, беременные женщины, работники коммунальной сферы.

В управлении отметили, что экономический эффект от противогриппозных прививок в десятки раз превышает затраты на вакцинацию. В случае вакцинации заболевание предотвращается у 80−90% заразившихся, смертность же снижается на 41%.

ИА REGNUM напоминает, в прошлом году в республике привились 43% от общей численности населения. Эпидемия гриппа и ОРВИ в республике в прошлом эпидсезоне началась 28 января и продлилась около пяти недель. Рост заболеваемости выше эпидпорога на 29% регистрировался на территории 9 районов республики.