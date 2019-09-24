Москва, , 21:32 — REGNUM Федеральный проект по онкологии приведёт к росту выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях на 13% к 2024 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 сентября заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, комментируя ход второго международного форума онкологии и радиологии в Москве.

«Реализация федерального проекта по онкологии позволит увеличить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях на 13% к 2024 году», — заявил Салагай.

Это особенно важно в связи с тем, что принятые меры уже сейчас позволяют увеличить выявляемость, подчеркнул он.

«С 2017-го по 2019-й она увеличилась на 4%. А это, как минимум, на 4% больше спасённых жизней», — отметил Салагай.

С 23 по 27 сентября в Москве проходит второй международный форум онкологии и радиологии.