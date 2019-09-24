Ижевск, , 21:26 — REGNUM В Удмуртии за неделю с 16 по 22 сентября число заболевших ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями) выросло на 27% по сравнению с предыдущей неделей. Всего число заболевших составило 16 852 человека, из которых более 12 тыс. — несовершеннолетние, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Роспотребнадзора.

За медицинской помощью от общего числа заболевших только в Ижевске обратились 59%, что также выше показателя прошлой недели на 26%. Число заболевших несовершеннолетних выросло на 23%. Ни у кого из заболевших вирус гриппа не зафиксирован.

До 19 сентября привито от гриппа более 216 тыс. жителей республики, что составляет 31% от числа подлежащих вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошлого эпидемиологического сезона гриппом гриппом и ОРВИ в республике переболели 370 тыс. жителей Удмуртии, в структуре заболевших 73% — дети.

Всплеск заболеваемости пришелся на конец января и продолжался четыре недели, максимальное превышение эпидпорога было зарегистрировано в последнюю неделю февраля в 1,6 раза.