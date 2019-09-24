Сочи, Краснодарский край, , 21:24 — REGNUM Новый рекорд по минимальной температуре был зафиксирован метеорологами в городе Сочи Краснодарского края. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Росгидромета.

Холодный атмосферный фронт достиг побережья Чёрного моря к концу прошлой недели, из-за этого 22 сентября в городе-курорте Сочи наблюдалось понижение температуры воздуха до +7…+8 градусов тепла. По данным синоптиков, это ниже на 1,2 градуса по сравнению с рекордом 1894 года.

Также был побит рекорд минимальной температуры воздуха и в городе Туапсе. Здесь 22 сентября было холоднее на 0,1 градуса по сравнению с предыдущим зафиксированным рекордом.

При этом метеорологи отметили, что циклон, принёсший холод на черноморское побережье, постепенно смещается на северо-восток, освобождая путь тёплым воздушным массам. Поэтому уже к 24 сентября температура воздуха в Сочи поднялась до +16,7 градусов по шкале Цельсия утром, а к полудню достигла +20 градусов.

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