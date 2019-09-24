Москва, , 20:45 — REGNUM Двадцатиградусное тепло может вернуться в Москву в предстоящем месяце. Об этом заявила 23 сентября главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода вернется к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы», — приводит её слова РИА Новости.

Специалист уточнила, что тёплой для октября считается погода, при которой среднесуточная температура воздуха составляет порядка +10…+12 °С, тогда как норма составляет +8 °С. В этом году в октябре столбики термометров в дневные часы могут подниматься до +15…+20 °С, отметила она.

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