Москва, , 20:35 — REGNUM Ликвидация 578 учреждений МЧС России пройдёт до конца 2019 года в рамках реорганизации в связи с переходом на новую организационно-штатную структуру. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Ликвидированы как юридические лица до конца текущего года будут центры управлений в кризисных ситуациях, центры Государственной инспекции по маломерным судам, центр материально-технического обеспечения, а также часть пожарно-спасательных подразделений.

С 1 января 2020 года все территориальные органы и силы МЧС РФ будут переведены на новую организационно-штатную структуру.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании аварийно-спасательного отряда в Ростовской области. На создание отряда из резервного фонда региона было выделено 20 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области создадут аварийно-спасательный отряд за 20 млн рублей