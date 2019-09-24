Кострома, , 20:17 — REGNUM Каждый четверг в 14 часов в костромском роддоме стали проводить День открытых дверей, — сообщает Smi44.

Экскурсию по четырем этажам медицинского учреждения для будущих мам, их супругов и родственников проводят специалисты учреждения. Например, заведующая акушерским физиологическим отделением Светлана Тимченко показывает, где лежат женщины до родов, как работают кабинеты УЗИ и кардиотокографии.

Главный внештатный неонатолог Костромской области Эдуард Куксас рассказывает посетителям, как работает реанимация для новорожденных и взрослых. Сюда попадают женщины после кесарева сечения и с другими осложнениями, возникшими во время родов.