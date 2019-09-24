Москва, , 20:01 — REGNUM Торговая сеть IKEA принесла извинения и приостановила свою рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое». Об этом 24 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы с большим уважением относимся к истории и признаём свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании», — заявили в пресс-службе.

В IKEA выразили сожаление в связи с тем, что «рекламная кампания задела чувства посетителей магазинов», и сообщили, что изображения больше не будут показываться на рекламных носителях.

Напомним, на рекламный слоган IKEA ранее обратил внимание депутат Государственной думы Виталий Милонов, указавший на то, что фраза имеет ассоциации с Бухенвальдом. Надпись «Каждому своё» на немецком языке (Jedem das Seine) висела над входом в нацистский концентрационный лагерь.