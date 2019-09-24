Челябинск, , 19:56 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов начать отопительный сезон. Об этом он написал в своём Instagram.

«Поручил главам всех муниципалитетов начать отопительный сезон. Это раньше, чем в прежние годы», — отметил глава региона.

Он также добавил, что в ряде районов области тепло уже подают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске подключение жилья к теплу будет начато 25 сентября. Завершить его планируется до 30 сентября.

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