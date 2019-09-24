Великий Новгород, , 19:17 — REGNUM В квартире мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина «тоже было холодно» до начала включения отопления в городе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом градоначальник заявил журналистам сегодня, 24 сентября, на пресс-конференции, отвечая на вопросы по старту отопительного сезона.

Резко похолодало в Великом Новгороде с начала прошлой недели — с 16 сентября, при этом тепло в жилые дома стали подавать только с 23 сентября. Журналисты также обратили внимание градоначальника на сроки завершения отопительного сезона в апреле-мае, когда из-за жары в квартирах приходится открывать окна и «топить воздух».

Бусурин подчеркнул, что первоначально предполагалось дать старт отопительному сезону лишь с 1 октября, но резкое похолодание изменило эти планы.

«Ну как тут подгадаешь? В прошлом году было тепло в это время, в этом — холодно. Весной, когда отключили отопление, вдруг резко стало холодно, а для того, чтобы заново включить систему отопления — необходимы сутки-двое», — прокомментировал мэр, отметив, что анализ обращений горожан в мэрию показывает, что «в Великом Новгороде любителей тепла гораздо больше, чем любителей холода».

Он также сообщил, что сам живёт в обычной квартире в многоквартирном доме, где «тоже было холодно» — отопление заработало вечером 23 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Великом Новгороде начался 23 сентября. В комитете по управлению городским хозяйством открыли «горячую линию» для жителей областного центра, на которую собирают жалобы на качество предоставления услуги по отоплению. По каждому из обращений обещают провести проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Великого Новгорода: к отоплению подключены 100% детских садов и школ