Рига, , 19:08 — REGNUM В Латвии необходимо создать кадетские школы, заявил латвийскому телеканалу LNT министр обороны страны Артис Пабрикс, пишет портал общественного вещателя LSM. По его словам, такая практика существует и набирает популярность не только в США, но и во многих других странах ЕС. При этом, считает Пабрикс, партнёрами в развитии такой школы могли бы стать сами США.

Министр также назвал потенциальное место для первой кадетской школы — старинное поместье Рудбаржу в Курземе, неподалёку от военного полигона. Пабрикс пообещал внести предложение о создании кадетской школы в правительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичная мода на кадетские школы пришла и в Литву. Со 2 сентября этого года в Клайпеде заработала вторая такая школа. Первая действует в Каунасе. Аналогичные заведения планируют открыть в Вильнюсе и Шяуляй.

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