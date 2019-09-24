Рига, , 19:01 — REGNUM В Латвии сегодня насчитывается девять посёлков, в которых не проживает ни одного жителя, а ещё в 400 посёлках живёт менее 50 человек, пишет сегодня, 24 сентября, латвийский портал Mixnews ссылаясь на новейшие данные статистического управления.

Подобное исследование о плотности населения Латвии проведено впервые. В 2019 году в Латвии было 1319 плотно заселенных территорий. Некоторые населённые пункты не попали в статистику посёлков с населением ниже 50 человек, хотя по сути именно такими и являются. В часть сельхозугодий днём на работу приезжают земледельцы, которые фактически проживают в иных местах.

Самой плотнозаселённой территорией названа столица Латвии Рига.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, население Латвии значительно сократилось после 2004 года, когда вступление в ЕС позволило местным жителям на льготных условиях переезжать и трудоустраиваться в более богатых странах ЕС. Кроме этого, в Латвии смертность продолжает превышать рождаемость.