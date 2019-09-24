Нью-Дели, , 18:47 — REGNUM Все силовые ведомства Индии, включая вооружённые силы, приведены в полную боевую готовность из-за угрозы совершения террористического акта на территории бывшего штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает индийское новостное агентство Джагран.

Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил, что Пакистан якобы восстановил лагерь подготовки боевиков, которые будут тренироваться для проникновению в кашмирскую долину и совершения там террористических актов в целях дестабилизации ситуации в проблемном для Индии регионе.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.