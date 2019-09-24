Новокузнецк, Кемеровская область, , 18:33 — REGNUM Жителей Новокузнецка предупредили о возможном снеге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, с 24 по 26 сентября днём температура воздуха составит от +11 до +18 °C, местами +8…+23 °C, ночью от -1 до +6 °C, местами до +12 °C.

«Переменная облачность, в отдельных районах дожди, в отдельных районах — с мокрым снегом, грозы, ночью и утром местами туманы. Скорость ветра 7−12 м/с, местами порывы до 22 м/с», — уточнили в ЕДДС.