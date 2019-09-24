Нью-Дели, , 19:41 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что многообразие индийских языков является проявлением «либерального и демократического общества Индии». Об этом 23 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Нарендра Моди, выступая на встрече с представителями индийского сообщества в США, обратился к собравшимся на стадионе NRG на восьми индийских языках. По словам лидера южноазиатского государства, на протяжении многих веков сосуществование различных языков служило основой для развития индийской нации. Нарендра Моди добавил: «Многообразие языков, религий, местных кухонь делает Индию поистине уникальной страной».

Комментарий индийского лидера стал реакцией на заявление президента правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и министра внутренних дел Индии Амита Шаха. Напомним, что ранее глава БДП заявил, что на данный момент лишь язык хинди способен укрепить единство страны, так как данный язык является самым распространенным в Индии. Слова Амита Шаха вызвали бурю недовольства среди индийской общественности, которая усмотрела в заявлении главы МВД желание навязать всем индийцам хинди в ущерб региональным языкам.