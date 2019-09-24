Нью-Дели, , 19:55 — REGNUM Министерство внутренних дел Индии предложило ввести единое многофункциональное удостоверение личности. Об этом 23 сентября сообщило индийское новостное издание Джагран.

Глава МВД Индии Амит Шах заявил, что новая инициатива позволит заменить паспорт, водительское удостоверение, банковские счета, а также удостоверение избирателя в одном документе. Данный проект обеспечит автоматизацию процесса создания баз данных избирателей, участников различных федеральных программ. Данные граждан Индии будут собраны централизованно в ходе грядущей цифровой переписи населения в 2021 году.

Ранее стало известно, что следующая перепись населения Индии, запланированная на 2021 год, будет проведена посредством мобильного приложения. Осуществление данной инициативы обойдется бюджету Индии в 120 млрд рупий (примерно 1,68 млрд долларов).