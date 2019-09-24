Нью-Дели, , 20:23 — REGNUM Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что в 2021 году будет проведена первая электронная перепись населения страны. Об этом 23 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В своей речи по случаю торжественного начала строительства Дворца переписи населения в Нью-Дели Амит Шах подчеркнул, что перепись населения Индии в 2021 году станет крупнейшей в истории страны и всего человечества кампанией своего рода. По словам главы МВД южноазиатского государства, на проведение цифровой переписи населения будет выделено 120 млрд рупий (примерно 1,68 млрд долларов). Индийские правительственные службы разработают специальное приложение, при помощи которого все жители Индии смогут заполнить личные анкеты на одном из 16 языков. Примечательно, что для проведения переписи населения будет задействовано всего 3,3 млн сотрудников государственных ведомств Индии.

Последняя перепись населения была проведена в Индии в 2011 году. В то время население южноазиатского государства составляло 1,21 млрд человек.