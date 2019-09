Кабул, , 19:45 — REGNUM Некоммерческая организация «Центр для пострадавших в конфликтах» (The Center for Civilians in Conflict, CIVIC) осудила рост насилия в Афганистане, в результате которого в этом году более 4000 человек погибли или были ранены.

Организация призвала все враждующие стороны в Афганистане соблюдать свои обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права, и принять все необходимые меры для предотвращения жертв среди гражданского населения.

«Слишком мало внимания уделяется прекращению насилия и прекращению страданий мирных афганцев», — заявил директор отдела стран Ближнего Востока и Южной Азии CIVIC Сахр Мухаммедали. «Все стороны в конфликте должны защищать гражданских лиц, их собственность и медицинские учреждения», — приводит его слова афганское информационное агентство «Ариана Ньюс».

Пока продолжались мирные переговоры между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевые действия продолжали уносить жизни мирных афганцев.

Атаки террористов-смертников, авиаудары и военные операции, проводимые в сельских и городских районах, убивают и калечат женщин, мужчин и детей, не участвующих в боевых действиях. Также страдает и гражданская инфраструктура: дома, мечети, школы и медицинские учреждения.

Миссия Организации Объединенных Наций в Афганистане (МООНСА), которая ведет мониторинг потерь среди гражданских лиц с 2009 года, только за первую половину 2019 года называет причиной 37% всех смертей среди гражданских лиц операции афганской армии и международных войск, а еще 52% — действия вооруженных группировок боевиков.

Принятая в столице Катара Дохе в июле 2019 года совместная декларация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), афганского гражданского общества и некоторых представителей правительства обязала все стороны конфликта уважать и защищать мирных людей и их имущество, а также минимизировать жертвы среди гражданского населения. Тем не менее, после приятия декларации уровень насилия лишь возрос.

Сахр Мухаммедали назвал нынешнюю ситуацию неприемлемой и призвал все стороны конфликта пересмотреть свою тактику ведения боевых действий и предпринять все усилия по сокращению жертв среди гражданских лиц и расследованию военных преступлений.