Анкара, , 20:02 — REGNUM Министр здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Коджа заявил: «Количество самолётов и вертолетов для функций воздушной скорой помощи достаточно. Турция — единственная страна в мире, предоставляющая своим гражданам бесплатную воздушную скорую помощь».

Осмотр медицинского вертолета Gov.tr

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фахреттин Коджа посетил терминал в районе Анкары Эсенбога с целью инспекции текущего состояния воздушной скорой помощи, проверки аппаратуры и оценки масштабов работы. Он исследовал самолёты, способные перевозить 3−4 больных и вертолеты, чья вместимость составляет 6−7 человек, ознакомился с их техническими характеристиками, летными показателями и медицинскими возможностями.

По окончании инспекции министр сообщил, что нашел технику удовлетворяющей поставленным перед ней задачам, и что проверка была проведена с целью планирования устранения недостатков, если таковые выявятся, и повышения качества предоставляемых гражданам услуг.