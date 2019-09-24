Новосибирск, , 18:13 — REGNUM Сильный ветер, который обрушился сегодня, 24 сентября, на Новосибирск помешал работе нового колеса обозрения на Михайловской набережной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Погодные условия превышают допустимые для эксплуатации колеса обозрения, поэтому мы продолжим работать, когда ветер стихнет», — такое сообщение появилось в официальной группе владельца аттракциона — ДК «Круг» — в социальной сети «Вконтакте».

Ранее ГУ МЧС РФ по Новосибирской области предупредило новосибирцев о порывистом ветре до 15−20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду.

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