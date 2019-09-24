Анкара, , 18:25 — REGNUM Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов заявил: «Ряд новостей об экстрадиции Турцией проживающих на ее территории азербайджанцев не соответствует действительности».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фуад Мурадов отметил: «Эти выбросы делаются умышленно. Из выпускают, чтобы навредить турецко-азербайджанским отношениям. Мы провели исследования и опровергаем эту информацию на правительственном уровне».

Фуад Мурадов добавил: «По нашим данным, за публикацией таких новостей могут стоять армянские группы, которые хотят навредить нашим отношениям. Потому что никакого официального повода нет. Между такими дружескими и братскими странами, как Турция и Азербайджан, такие эксцессы просто невозможны».