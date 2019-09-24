Глава Екатеринбурга Александр Высокинский планирует устранить возможность застройки скверов Екатеринбурга. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 18:14 — REGNUM Мэр организует на следующей неделе вместе со спикером гордумы Игорем Володиным объезд скверов города. Будут посещены 17 «зелёных зон».

Высокинский отметил, что необходимо установить чёткие границы для скверов, чтобы не допустить возможность строительства там. Стоит допустить прокладку сетей, но не более, подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее общественники предлагали запретить строительство в парках и скверах Екатеринбурга. А возведение храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра было свёрнуто после протестов.

Читайте ранее в этом сюжете: В РПЦ поддержали скорое проведение опроса о храме в Екатеринбурге