Анкара, , 18:11 — REGNUM Глава профессионального объединения руководителей отелей Турции Улкай Атмаджа заявил, что банкротство британской авиакомпании Thomas Cook нисколько не отразится на туристах, и подчеркнул: «Турецкий туристический сектор до сегодняшнего дня не оставил на улице ни одного туриста, не произойдет этого и впоследствии. Не стоит беспокоиться об этом».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Улкай Атмаджа отметил: «Бесспорно, что банкротство такого гиганта туристического сектора, как Thomas Cook, в разгар сезона не означает ничего хорошего. Удивительно наблюдать подобный конец фирмы с 178-летней историей. Она делала важный вклад и в туризм в Турции».

Улкай Атмаджа добавил, что в его отелях сейчас находятся британские туристы, но волноваться им нет никаких причин. По его словам, инцидент может вызвать сложности с точки зрения экономики, но быстроразвивающийся туристический сектор должен закрыть образовавшуюся брешь.