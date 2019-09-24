Калуга, 24 сентября 2019, 18:23 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов предложил управлению городского хозяйства разработать новую муниципальную программу, предусматривающую ремонт подъездов многоквартирных домов. О этом 24 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги.
По предлагаемой программе будет производиться не только косметический ремонт стен, полов, потолков, перил, замена электропроводки. Это базовый уровень. И должен быть перечень дополнительных работ, по желанию жителей, например, установка энергосберегающих светильников, датчиков на движение, камер видеонаблюдения, стеклопакетов.
В качестве источников финансирования предполагается использовать платеж жителей, который они осуществляют управляющим компаниям, плюс часть средств из бюджета муниципального образования, а дополнительные работы предлагается проводить при софинансировании с жителями.
Дефектная ведомость будет составляться специальной комиссией по техническому состоянию подъезда. Одним из основных критериев включения в первоочередном порядке должно служить то, как долго не производился ремонт в подъезде и аварийное состояние электропроводки. Затем проводятся собрания жителей по определению видов работ. Если жители включают в ремонтные работы дополнительные виды, при составлении сметы определяется процент софинансирования.
После проведения собрания все это передается в управление городского хозяйства для формирования перечня домов, составления смет, определения сроков работ и подрядных организаций, которые будут этим заниматься.