Киншаса, , 18:07 — REGNUM Медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» обвинила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в нормировании вакцины против вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), где в результате вспышки данного заболевания погибло уже более 2100 человек.

«Одной из основных проблем в настоящее время является нормирование вакцин ВОЗ в связи с чем слишком малому количеству людей, подвергающихся риску, гарантирована защита», — говорится в заявлении организации.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», «Врачи без границ» призвали к созданию независимого международного координационного комитета с целью обеспечения транспарентности управления запасами и обмена данными.

Как отмечается, с 8 августа 2018 года около 225 000 человек получили прививку против вируса Эбола, произведенную немецкой фармацевтической компанией «Merck», однако, как утверждают представители «Врачи без границ», этого количества вакцин в недостаточно.

«Ежедневно можно вакцинировать от 2000 до 25 000 человек, в то время как сегодня от Эболы прививают лишь от 50 до 1000», — подчеркнула в заявлении исполнительный директор «Врачи без границ» Изабель Дефурни.