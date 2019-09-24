Бужумбура, 24 сентября 2019, 18:43 — REGNUM Совет католических епископов Бурунди выразил обеспокоенность увеличением случаев нарушений прав человека и нападений на оппозиционеров в преддверии всеобщих выборов в следующем году, в то время как правительство страны обвинило епископов в разжигании ненависти.
По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в местных католических церквях было зачитано послание епископов, в котором выражалось недовольство увеличением количества подобных инцидентов, имеющих цель подавить оппозиционных политиков, имеющих взгляды, отличные от позиции действующих властей.
Данные обвинения были предъявлены после публикации экспертами ООН в начале этого месяца доклада, в котором президент Бурунди Пьер Нкурунзиза осуждается за т, что принимал непосредственное участие в случаях нарушения прав человека.
В 2015 году политический кризис привел к гибели более 1000 человек, более 400 000 лиц были вынуждены покинуть свои дома после того, как глава государства решил баллотироваться на третий срок, вопреки положениям Конституции страны.
В 2018 году была внесена конституционная поправка, которая позволяет Нкурунзизе оставаться на посту президента до 2034 года.