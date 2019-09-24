Бужумбура, , 18:43 — REGNUM Совет католических епископов Бурунди выразил обеспокоенность увеличением случаев нарушений прав человека и нападений на оппозиционеров в преддверии всеобщих выборов в следующем году, в то время как правительство страны обвинило епископов в разжигании ненависти.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в местных католических церквях было зачитано послание епископов, в котором выражалось недовольство увеличением количества подобных инцидентов, имеющих цель подавить оппозиционных политиков, имеющих взгляды, отличные от позиции действующих властей.

Данные обвинения были предъявлены после публикации экспертами ООН в начале этого месяца доклада, в котором президент Бурунди Пьер Нкурунзиза осуждается за т, что принимал непосредственное участие в случаях нарушения прав человека.

В 2015 году политический кризис привел к гибели более 1000 человек, более 400 000 лиц были вынуждены покинуть свои дома после того, как глава государства решил баллотироваться на третий срок, вопреки положениям Конституции страны.

В 2018 году была внесена конституционная поправка, которая позволяет Нкурунзизе оставаться на посту президента до 2034 года.