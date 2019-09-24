Джуба, , 18:50 — REGNUM Недавно был опубликован доклад под названием «Взятие Южного Судана», подготовленный «The Sentry» («Часовой»), некоммерческой следственной организацией, созданной американским актером Джорджем Клуни с целью ведения мониторинга конфликтов в Африке и привлечения к ответственности тех, кто финансирует вооруженные конфликты на континенте.

По информации кенийского новостного издания «TaifaLeo», в 64-страничном докладе утверждается, что Президент Южного Судана Сальва Киир и его семья владеют долями в банках, обменных пунктах, авиакомпаниях, нефтяных компаниях, логистических фирмах, частных охранных компаниях и т.д., в основном через партнерские связи с инвесторами по всему миру.

Кроме того, как утверждается в докладе, кенийский сенатор округа Баринго Гидеон Мой имеет долю в фирме «Lukiza Ltd», зарегистрированной в Южном Судане, которая создала совместное предприятие под названием «Caltec Corporation» совместно с «Conex Energy», компанией, предположительно контролируемой Адутой, дочерью президента Южного Судана.