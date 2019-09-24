Брянск, , 18:03 — REGNUM 66-летний житель города Сельцо Брянской области едва не погиб, распиливая старый военный боеприпас. В снаряде времён Великой Отечественной войны сохранилось взрывчатое вещество, при механическом воздействии боеприпас сдетонировал, а мужчина лишился ноги, сообщили 24 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Пенсионер приобрёл у незнакомца «на металл» восемь снарядов. Один из них взорвался в тот момент, когда мужчина распиливал боеприпас. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла ему жизнь, но ноги он лишился.

В рамках операции «Арсенал», направленной на выявление и пресечение фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов, полиция задержала 67-летнего жителя Севского района. Подозреваемый намеренно искал боеприпасы в лесу, выкапывал их и продавал желающим. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у мужчины изъяли четыре мины и 320 патронов.

Боеприпасы направили на экспертизы. По результатам исследований будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел.