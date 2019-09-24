Каир, , 18:04 — REGNUM В Египте на фоне антиправительственных протестов оказались заблокированы интернет-ресурсы многих СМИ, в том числе ВВС и Alhurra News. Об этом 23 сентября сообщает главное новостное издание Египта газета Al Ahram.

В Высшем совете по контролю за СМИ, официальном египетском регуляторе, прокомментировали ситуацию, заявив, что «вероятнее всего блокировка ВВС и других новостных сайтов произошла из-за неточного освещения локальных протестов». Следует отметить, что блокировки сайтов не имели официального характера и произошли на уровне местных интернет-провайдеров.

В Государственной информационной службе (SIS) Египта также призвали международные СМИ и их аккредитованных корреспондентов в Каире соблюдать международно признанные профессиональные стандарты журналистики при освещении событий, происходящих в Египте, подчеркнув, что «социальные сети не должны рассматриваться как источники новостей или сообщений».