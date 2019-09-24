Севастополь, , 17:58 — REGNUM Все краснокнижные деревья, которые будут вырублены для строительства подстанции «Скорой помощи» в районе Камышового шоссе в Севастополе, компенсируют в двойном размере. Об этом 24 сентября сообщил начальник главного управления природных ресурсов и экологии Сергей Самойлов.

«Общая площадь участка составляет более трёх тысяч квадратных метров, подстанция займёт порядка 700 квадратных метров. Работы должны быть завершены в декабре 2020 года. Деревья, которые подлежат вырубке, будут двукратно компенсированы новыми насаждениями», — уточнил чиновник.

По его словам, в настоящий момент идёт подготовка территории для разработки котлована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Росприроднадзор и Севприроднадзор одобрили вырубку более 450 краснокнижных деревьев ради строительства подстанции «Скорой помощи» в Севастополе.

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