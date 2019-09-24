Сухум, , 17:58 — REGNUM Во всех районах Абхазии прошла обработка растений от американской бабочки, которая в этом году распространилась в республике в больших масштабах. На данный момент удалось достичь значительного сокращения популяции этого вредителя. Об этом 24 сентября сообщает абхазская газета «Нужная».

Как рассказал заместитель председателя госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко, опрыскивание растений прошло по прибрежной части страны, в некоторых районах растения обработали дважды. По словам Соломко, в борьбе с вредителем положительно сказалось и наступление первых холодов.

Вредитель в небольших количествах всегда присутствовал в Абхазии, однако в этом популяция широко распространилась из-за благоприятных погодных условий. Для борьбы с бабочкой использовались ядохимикаты, которые поступили в Абхазию от международных организаций и минсельхоза России в рамках гуманитарной помощи.