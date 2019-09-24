24 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

О суевериях и о реальности. К земным реалиям нужно применять земной, человеческий рассудок, разум, опыт и научные знания. И тогда мы, может быть, увидим, что нет у нас здесь мистических «врагов» и «защитников», что наша жизнь зависит от нашего труда и от справедливости общественного устройства, а жизнь страны — от правильно налаженного государственного аппарата, от развития экономики и от мощи наших Вооружённых сил; вооружённых, слава богу, не одними бубнами.

Герман Садулаев, , 18:50 — REGNUM Русский востоковед и антрополог, переводчик «Шатапатха-брахманы» Владимир Николаевич Романов писал язвительно, что некоторые авторы считают достаточным обозначить какое-то явление как «пережитки магического мышления», словно им доподлинно известно, что такое это самое «магическое мышление», или хотя бы что такое обычное «мышление» и чем оно отличается от «магического». Было бы слишком просто констатировать, что наше общество опять проваливается в затхлый погреб «магического мышления», только вместо Кашпировского, Чумака и Кастанеды у нас «форум «Синергия», мотивационные гуру и якутский шаман. Да только знаем ли мы, что такое это «магическое мышление»? И ещё вопрос: а мы когда-нибудь вылезали из этого погреба? Хоть на год или два? Хоть на полчаса?

Василий Суриков. Шаман. Этюд к картине «Покорение Сибири Ермаком» (фрагмент). 1893

Кажется, Саня-шаман целиком и полностью продукт политической пропаганды, причём с обеих сторон. Когда одна сторона утверждает, что Путин — это и есть Россия, что он единственный спаситель и в ответе за всё, а другая сторона утверждает, что Путин — единственный источник зла и всех неприятностей и опять же он один в ответе за всё, то экзальтированный ум решает: любую проблему можно решить изгнанием (или призванием) Путина. Причём Путин в данном контексте не человек, не президент Российской Федерации, не глава государства с огромным разветвлённым аппаратом, нет. Путин — это дух, или бог, дьявол, ангел или что-то такое. Чему можно только поклоняться или наоборот. Цветущая сложность общественной и политической жизни ускользает от анализа. Да какой там вообще анализ! Всё сводится к слепой вере. Или, правильнее сказать, к суеверию.

Я не знаю, что такое «магическое мышление». Никто не знает. Но все догадываются, что этот тип отношения к реальности противостоит рациональному осмыслению. То есть мы имеем дело с иррациональным восприятием мира. Я бы не стал говорить об «иррациональном мышлении», потому что мышление должно быть как минимум логическим, а хотя у иррационализма и есть своя логика, подчас она весьма своеобразна.

Алексей Вощакин. Шаман в юрте. 1927

Самое удивительное, что все классические, «традиционные» религии с неодобрением относятся к «магии», суевериям и прочим проявлениям иррационализма. Казалось бы, парадокс. Ведь религиозное учение всегда основано на некоторых весьма сомнительных (с точки зрения логики и материального опыта) допущениях. На самом деле нет, не парадокс, а закономерность. Религия имеет в своём фундаменте веру, не рациональную, но и не иррациональную, а просто нечто внерациональное. Но здание на этом фундаменте строится по вполне разумным планам и чертежам. С учётом и духовного, и земного опыта. И опыт этот всегда говорит о том, что суеверия ложны и противны человеку не по способу формирования, а по природе.

И наука, и религия стремятся вернуть заигравшегося в мистику человека на твёрдую почву опыта. Бабки-знахарки не лечат, если ты по-настоящему болен — иди к врачу. Мотивационные гуру не научат тебя, как стать богатым и счастливым. Вообще никто не научит. Но было бы неплохо, если бы ты работал, развивался и старался построить гармоничные отношения с другими людьми. И никакой шаман ничего в нашей политической системе не исправит, но и навредить не сможет. Навредить может только суеверное отношение к жизни, в том числе к политической жизни страны: иррациональная неприязнь к главе нашего государства, так же, как иррациональное его почитание и некритичное отношение к любой власти.

Мы, конечно, не можем полностью избавиться от «пережитков магического мышления» и покинуть погреб мистики и суеверий. Однако «богу богово, а кесарю — кесарево» означает и то, что к земным реалиям, таким, как политика, общественная жизнь, экономика, нужно применять земной, человеческий рассудок, разум, опыт и научные знания. И тогда мы, может быть, увидим, что нет у нас здесь мистических «врагов» и «защитников», что наша жизнь зависит от нашего труда и от справедливости общественного устройства, а жизнь страны — от правильно налаженного государственного аппарата, от развития экономики и от мощи наших Вооружённых сил; вооружённых, слава богу, не одними бубнами.