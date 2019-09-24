Белгород, , 17:45 — REGNUM Первый светофор с интеллектуальным управлением установят на пересечении улиц Губкина — Магистральная в Белгороде. Кольцевой перекрёсток переделывают в обычный в связи с тем, что он давно достиг максимума своей пропускной способности. «Умный светофор» позволит регулировать поток автомобилей с помощью видеодетекторов, сообщили 24 сентября в пресс-службе городской администрации.

Кольцевой объект был введён в эксплуатацию в 2009 году. Максимальная пропускная способность перекрёстка не более трёх тысяч автомобилей в час, тогда как сейчас потребность составляет уже более четырёх тысяч авт/час. Светофор с видеодетектором будет менять режимы его работы, что должно нивелировать транспортный затор и позволит увеличить пропускную способность перекрёстка на 25%.

Ориентировочный срок сдачи — 20 октября 2019 года. Это первый светофор с интеллектуальным управлением в Белгороде, в планах мэрии установить подобные объекты и на других высоконагруженных перекрёстках.