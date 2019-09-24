Нью-Дели, , 19:23 — REGNUM Глава Индийской организации космических исследований К. Сиван заявил общественности, что перед страной поставлена цель отправить человека в космос в декабре 2021 года. Он также отметил, что провал лунной миссии Чандраян-2 никак не повлияет на эту инициативу. Сиван заявил, что недавняя миссия доказала, что технологии полета в космос точны, за исключением мягкой посадки. «Разве это не успех?», — спросил он.

«К декабрю 2020 года мы запустим беспилотную миссию, а второй подобный аппарат уже с человеком отправится в космос к 2021 году. К декабрю первый индиец будет доставлен нашей собственной ракетой. Это цель, над которой работает наша организация», — заявил К.Сиван.

По информации индийского новостного агентства Джагран, эта миссия чрезвычайно важна для развития научно-технологического потенциала страны.

По словам главы космического агентства, несмотря на то что многие люди воспринимают страну как бедную, она занимает первое место в мире по отправке спутников дистанционного зондирования.