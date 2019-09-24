Представители правительства Индии заявили, за первый год федеральная программа здравоохранения помогла почти 4,7 миллиона человек. Напомним, что данную программу запустил премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 сентября 2018 года. В настоящее время эта программа действует на территории 32 штатов Индии.

Медицинская помощь Evgeni Zotov

Нью-Дели, , 20:51 — REGNUM Официальные лица сообщают, что за год было выпущено 103 миллиона электронных карт, по которым можно получить медицинскую помощь. «Это больше, чем совокупная численность населения Франции и Канады. Раздача электронных карт продолжается очень быстрыми темпами. Каждую секунду в Индии раздаются три электронные карты», — заявили в министерстве здравоохранения страны.

По информации индийского новостного агентства Джагран, по всей стране было построено более 18 тысяч больниц.

«Наша цель — обеспечить, чтобы все больше и больше людей узнавали о своих правах для того, чтобы воспользоваться преимуществами программы», — заявил представитель министерства Инду Бушан.