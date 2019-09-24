Нью-Дели, , 17:51 — REGNUM Исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения ООН, показало, что с 2000 года в Индии коэффициент младенческой смертности заметно снизился. Тогда число случаев смерти детей в возрасте до одного года составлял 68 смертей на 1000 рождений, сейчас же этот показатель снизился почти в два раза и составил 33.

Основным фактором риска для новорожденных до по-прежнему является недоедание, так как 68% всех смертей в возрасте до пяти лет случаются именно по этой причине. «Нам необходимо сосредоточиться на решении проблемы недоедания в Индии, поскольку этой один из ведущих факторов риска. Мы уже добились больших успехов, но нужно еще работать», — сказал генеральный директор некоммерческой организации «Save the Children India» Бидиша Пиллаи.

По информации индийского новостного агентства Джагран, статистика ООН показывает, что в стране уровень материнской смертности также наблюдал снижение. Коэффициент материнской смертности в Индии составляет 130 на 100 тысяч рождений.

В 2004 году этот показатель составил 254. Стоит отметить, что в соответствии с Целями в области устойчивого развития страны стремятся снизить мировой показатель до 70 смертей на 100 тысяч рождений.