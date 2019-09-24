Нью-Дели, , 17:33 — REGNUM На мероприятии в Париже, организованном Институтом образования для мира и устойчивого развития ЮНЕСКО, «оживят» Махатму Ганди с помощью трехмерной голограммы. Организаторы сообщают, что собираются использовать подобные технологии во время лекции по ахимсе и сатьяграхе.

Голограмма поможет провести лекцию в течение 15 минут, а также ответит на вопросы во время мероприятия. «Хотя Ганди был одним из самых часто фотографируемых людей, и у всего мира есть доступ к его фотографиям, изображения этого общественного деятеля составляют лишь маленькую часть от всего понимания его личности. Голограмма поможет соединить его изображение и философию, которую он проповедовал», — заявил директор Института Ананта Дурайяппа.

По информации индийского новостного агентства Джагран, на этом мероприятии будут присутствовать ученые со всего мира.

Напомним, что по всему миру пройдут различные мероприятия в честь 150-летия со дня рождения великого мыслителя, отца индийской нации, Махатмы Ганди, который родился 2 октября 1869 года.