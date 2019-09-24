Пятигорск, Ставропольский край, , 17:44 — REGNUM Дагестанские спасатели стали первыми в общем зачете на XVII чемпионате по служебно-прикладному виду спорта «Многоборье спасателей МЧС России». Соревнования прошли в городе Пятигорске с 12 по 23 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Дагестана.

В чемпионате приняли участие более 150 спасателей — 18 команд со всей России и одна из Белоруссии. Им предстояло пройти такие испытания, как поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в условиях природной среды и на акватории. Спасатели также проявили себя в комбинированных силовых упражнениях на перекладине и прошли кросс-эстафету на 3 км.

«Программа упражнений всегда составляется таким образом, чтобы команды могли максимально продемонстрировать знания и навыки аварийно-спасательного дела, без которых в жизни, на реальных ЧС им не обойтись», — отметил на церемонии закрытия чемпионата директор департамента спасательных формирований МЧС России Игорь Кутровский.

В международном зачете по результатам соревнований первое место завоевала сборная команда Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. В общем зачете лучшей стала команда дагестанского ПСО МЧС России.