Душанбе, , 17:29 — REGNUM В созданной по инициативе президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова курортной зоне Аваза введен новый запрет — женщинам и девушкам теперь нельзя появляться на пляжах в купальниках и в открытой или обтягивающей одежде, — пишет «Азатлык».

Нарушительницам грозит штраф в размере от 200 манатов (3 660 рублей) и выше. За соблюдением этого правила следят специальные полицейские наряды, патрулирующие побережье главного туркменского курорта.

Издание отмечает, что новый запрет стал еще одной из причин, по которым туркменистанцы предпочитают искать для отдыха другие курорты — Киянлы, Гувлымаяк и Челекен.

Иностранные туристы тоже нечасто посещают Авазу, а потому большинство фешенебельных отелей «президентского курорта» простаивают пустыми практически круглый год.

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