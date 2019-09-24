Исламабад, , 17:48 — REGNUM Университет Панджаба (город Лахор) ведет работу над оцифровкой «крупнейшего архива исторических документов в Южной Азии».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, задача университета — отсканировать более полумиллиона документов, часть из них относится еще к могольскому периоду. Примечательно, что общий бюджета проекта не превышает 100 миллионов рупий (50 миллионов рублей). Большая часть суммы была потрачена на приобретение четырех специализированных сканеров.

Как отметили в Панджабском университете, большая часть документов относится к периоду британского раджа. В ближайшее время будут отсканированы и выложены в открытый доступ телеграммы времен Сипайского восстания 1857−1858 гг.